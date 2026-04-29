Lucro da AstraZeneca aumenta 5% no 1º. trimestre para 2,6 mil milhões

A AstraZeneca obteve um lucro líquido de 3.081 milhões de dólares (cerca de 2.637 milhões de euros) no primeiro trimestre do ano, um aumento homólogo de 5%, devido à subida das receitas totais, anunciou esta quarta-feira, 29, a farmacêutica.

O lucro antes de impostos subiu 15% entre janeiro e março, para 3.914 milhões de dólares, enquanto o lucro operacional situou-se nesse trimestre em 4.246 milhões de dólares, um aumento de 16% em relação ao mesmo período de 2025, indicou a empresa num comunicado enviado à Bolsa de Valores de Londres.

As receitas aumentaram 13%, atingindo os 15,3 mil milhões de dólares (12,8 mil milhões de euros), enquanto as receitas provenientes de colaborações subiram 4%, para 77 milhões de dólares (64,3 milhões de euros).

O volume de negócios de produtos cresceu 13%, para 15,2 mil milhões de dólares (12,8 mil milhões de euros).

O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu 5,6 mil milhões de dólares (4,7 mil milhões de euros), um aumento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado.

O presidente executivo (CEO) da AstraZeneca, Pascal Soriot, afirmou que a empresa obteve “um crescimento sólido no primeiro trimestre de 2026, com receitas totais superiores a 15 mil milhões de dólares, o que demonstra a gestão comercial consistente”.