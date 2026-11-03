Lucro da Bayer dispara para 2,3 mil milhões de euros até setembro

A Bayer encerrou os primeiros nove meses do ano com um resultado líquido de 2,3 mil milhões de euros, um valor que multiplica por quase 17 vezes os 137 milhões de euros obtidos em igual período do ano passado.

O volume de negócios do grupo farmacêutico alemão registou um crescimento ligeiro de 0,6%, totalizando 34,3 mil milhões de euros. Já o resultado operacional (EBIT) apresentou um desempenho de relevo, subindo 136,6% para os 4,2 mil milhões de euros.

Olhando em detalhe para o desempenho entre julho e setembro, a multinacional registou prejuízos de 672 milhões de euros. Trata-se, contudo, de uma recuperação face ao mesmo trimestre do ano anterior, em que as perdas tinham atingido os 963 milhões de euros.

Apesar das perdas trimestrais, a empresa mantém o otimismo quanto ao encerramento do exercício.

O lançamento de novos fármacos deverá impulsionar a atividade nos últimos meses do ano, o que levou a administração a rever em alta as estimativas anuais.

A Bayer projeta agora um EBITDA (lucro operacional bruto) antes de resultados extraordinários na ordem dos 9,8 mil a 10,3 mil milhões de euros, superando o intervalo anterior que variava entre 9,6 mil e 10,1 mil milhões de euros.