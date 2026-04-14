Lucro da Blackrock aumenta 46% para 1,9 mil milhões no 1.º trimestre

A gestora de ativos BlackRock obteve lucros de 2.212 milhões de dólares (cerca de 1.875 milhões de euros à taxa de câmbio atual) no primeiro trimestre deste ano, mais 46% face ao mesmo período do ano anterior, divulgou esta terça-feira, 14, em comunicado.

O lucro da maior gestora de ativos do mundo, sediada em Nova Iorque (Estados Unidos da América), foi impulsionado pelo crescimento das receitas em 27% para 6.698 milhões de dólares (5.680 milhões de euros), o que a empresa atribui ao impacto positivo dos mercados, ao crescimento das taxas cobradas e ao aumento das receitas com serviços de tecnologia e subscrições.

Sobre a receita com serviços de tecnologia e subscrições, esta cresceu 22% devido ao desempenho da plataforma Aladdin e ao impacto da compra da Preqin.

No fim de março, os ativos sob gestão da Blackrock atingiram 13,9 biliões de dólares (12,8 biliões de euros), mais 20% em relação ao fim de 2025.