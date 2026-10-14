Lucro da BlackRock sobe 30,7% até setembro para mais de cinco mil milhões de euros

A gestora de fundos BlackRock registou um lucro líquido atribuído de 5.785 milhões de dólares (cerca de 5.170 milhões de euros) até setembro, um aumento homólogo de 30,7%, foi divulgado esta quarta-feira.

No terceiro trimestre do ano, a gestora alcançou 1.659 milhões de dólares (cerca de 1.482 milhões de euros), o que representa um crescimento de 25% relativamente ao mesmo período do ano anterior.

Entre julho e setembro, a BlackRock atingiu o recorde de 15,48 biliões de dólares (cerca de 13,8 biliões de euros) em ativos sob gestão, superando em 144.000 milhões de dólares (cerca de 12.510 milhões de euros) o valor registado no trimestre anterior e crescendo 15% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

As receitas da gestora situaram-se nos 7.752 milhões de dólares (cerca de 6.928 milhões de euros), mais 19% do que há doze meses, enquanto os custos totais ascenderam a 5.424 milhões de dólares (cerca de 4.847 milhões de euros), um aumento de 19%.

As receitas provenientes de consultoria de investimentos, comissões de administração e empréstimo de títulos totalizaram 6.036 milhões de dólares (cerca de 5.394 milhões de euros), um aumento de 20%, enquanto as receitas provenientes do empréstimo de títulos ascenderam a 253 milhões de dólares (cerca de 226 milhões de euros), mais 6%.

O lucro por ação (EPS) da BlackRock situou-se nos 10,57 dólares (cerca de 9,45 euros), face aos 8,43 dólares (cerca de 7,53 euros) do terceiro trimestre de 2025, o que representa um aumento de 25%.

“A procura de capital está a aumentar em toda a economia mundial, e a BlackRock posiciona-se cada vez mais no centro da alocação e gestão desse capital. Tenho plena confiança nas oportunidades que isto gera para os nossos clientes e no valor a longo prazo que podemos criar para os nossos acionistas", salientou o presidente executivo (CEO) da BlackRock, Laurence Fink.