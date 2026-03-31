Lucro da chinesa Huawei sobe 8,7% em 2025 para 8,5 mil milhões de euros

A tecnológica chinesa Huawei, que está presente em Portugal, obteve um lucro de 68.036 milhões de yuans (8.450 milhões de euros) no ano passado, mais 8,73% do que em 2024, anunciou esta terça-feira, 31, a empresa.

No período em análise, a receita da Huawei, que não está cotada em bolsa, subiu 2,2% para 880.941 milhões de yuans (109.419 milhões de euros, à taxa de câmbio atual).

O desempenho global manteve-se "estável" e "em linha com as expectativas", explicou a presidente rotativa da tecnológica e administradora financeira (CFO), Meng Wanzhou, em comunicado.

O presidente do Conselho de Administração, Liang Hua, afirmou que a Huawei irá continuar a aumentar os seus investimentos em investigação e desenvolvimento (I&D) em áreas estratégicas como a conectividade, computação, computação em 'cloud', dispositivos, condução autónoma e inteligência artificial (IA).

Por segmento de negócio, a principal, a infraestrutura de telecomunicações, registou um aumento de 2,6% na receita, atingindo 375.014 milhões de yuans (46.579 milhões de euros).

O segmento de consumo obteve uma subida de 1,6% para 344.473 milhões de yuans (42.785 mil milhões de euros).

As receitas também aumentaram no ano passado 12,7% no segmento de "energia digital", e na área de soluções automóveis inteligentes avançaram 72,1%, enquanto os serviços de computação em 'cloud' registaram uma queda de 3,5%.

Neste último caso, a faturação ascendeu a 32.161 milhões de yuans (3.994 milhões de euros), embora o relatório especifique que, incluindo a receita de outros segmentos da Huawei, este valor atingiria 72.075 milhões de yuans (8.952 milhões de euros).

A Huawei reportou gastos em I&D de 23.885milhões de euros no último ano fiscal, o valor mais elevado da sua história e equivalente a 21,8% da sua faturação anual.

A empresa acrescentou que, na última década, o seu investimento acumulado em I&D atingiu 1,382 biliões de yuans (171,6 biliões de euros).

De acordo com a consultora Canalys, a Huawei foi líder no mercado chinês de 'smartphones' até meados de 2025, com uma quota de mercado de 18%.

Em 2024, a Huawei registou uma queda de 28,03% nos lucros, enquanto a receita cresceu 22,4%, atingindo os 862.100 milhões.

Em 2023, a empresa duplicou os seus lucros após a queda de 69% face ao ano anterior, registada em 2022, devido a um "ambiente externo desafiante" e a "pressões consideráveis", referindo-se às sanções e restrições impostas pelo governo norte-americano com base em alegações de ligações a agências de segurança chinesas.