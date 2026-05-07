Lucro da companhia aérea Emirates sobe 3% para 5,3 mil milhões no último ano fiscal

O Grupo Emirates registou um lucro após impostos de 21.000 milhões de dirhams dos Emirados Árabes Unidos (cerca de 5.250 milhões de euros) no ano fiscal de 2025-2026, um aumento homólogo de 3%, foi anunciado esta quinta-feira, 7.

Este valor foi acompanhado por resultados recorde tanto no lucro antes de impostos como nas receitas, com 24.400 milhões de dirhams (cerca de 5.644 milhões de euros) e 150.500 milhões de dirhams (cerca de 34.812,8 milhões de euros), respetivamente.

Para o presidente executivo (CEO), Ahmed bin Saeed Al Maktoum, estes resultados “notáveis”, apesar dos importantes desafios do último mês do exercício fiscal, reafirmam a “solidez” e a “resiliência” do modelo de negócio do grupo.

Além disso, a empresa dos Emirados Árabes Unidos declarou um dividendo de 3.500 milhões de AED (cerca de 809,5 milhões de euros) para o proprietário, a Corporação de Investimentos do Dubai.

Além disso, durante o exercício fiscal encerrado a 31 de março, o grupo investiu coletivamente 17.900 milhões de dirhams (cerca de 4.140 milhões de euros) em novos aviões, instalações, equipamentos e as mais recentes tecnologias para apoiar os planos de crescimento.

Ao longo do ano, a Emirates transportou 53,2 milhões de passageiros, uma redução de 1% em relação ao ano anterior, além de atingir uma taxa de ocupação de 78,4%, com uma descida de 0,5 pontos percentuais.

No final do ano, a frota total era composta por 277 aeronaves, com uma idade média de 10,8 anos.

Além disso, o programa de modernização da companhia aérea, avaliado em 5.000 milhões de dólares (cerca de 4.247 milhões de euros), prosseguiu a bom ritmo.

Por sua vez, o quadro de pessoal total cresceu 8%, atingindo os 130.919 funcionários.

Quanto às perspetivas para o novo ano fiscal de 2026-2027, Al Maktoum espera “uma resolução clara e rápida” do conflito no Médio Oriente, bem como “um regresso à estabilidade do mercado”.

No que diz respeito ao combustível, a Emirates salientou que conta com uma cobertura “sólida” até 2028-2029, além de colaborar com os fornecedores para garantir os volumes necessários para apoiar as operações atuais e a recuperação até atingir os níveis anteriores à interrupção.

Na segunda-feira, a Emirates anunciou ter restabelecido 96% da rede global de transporte, após um período de perturbações, retomando progressivamente operações em várias regiões, incluindo Américas, Europa, África, Ásia e Médio Oriente.

Segundo informação divulgada pela empresa, a transportadora opera atualmente para 137 destinos em 72 países, assegurando mais de 1.300 frequências semanais, o equivalente a 75% da capacidade anterior às interrupções.