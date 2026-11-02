Lucro da Corticeira Amorim cai 22,4% para 35,4 milhões de euros até setembro

O lucro da Corticeira Amorim caiu 22,4%, para 35,447 milhões de euros, nos primeiros nove meses face ao período homólogo, penalizado por encargos com a reestruturação do segmento de pavimentos e com o ajustamento dos custos.

“Após resultados atribuíveis aos interesses que não controlam, a Corticeira Amorim encerrou os primeiros nove meses de 2026 com um resultado líquido de 35,4 milhões de euros (45,68 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2025), refletindo o impacto de custos não recorrentes relacionados com a implementação da reestruturação do segmento de pavimentos da Amorim Cork Solutions e com iniciativas de ajustamento da estrutura de custos aos atuais níveis de atividade”, lê-se num comunicado enviado esta segunda-feira, 2 de novembro, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).