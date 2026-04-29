Lucro da CP mais do que duplica em 2025 para 4,8 milhões

A CP - Comboios de Portugal atingiu 4,8 milhões de euros em lucros no ano passado, um aumento de 166% relativamente ao resultado de 2024, anunciou esta quarta-feira, 29, o Ministério das Infraestruturas e Habitação, em comunicado.

De acordo com a informação divulgada, a empresa de transporte ferroviário gerou mais três milhões de euros em 2025, face ao ano anterior.

Em 2025, a CP atingiu um recorde de transporte de passageiros, 208 milhões, mais 10% do que em 2024, com destaque para o contributo do passe ferroviário verde no setor regional.

“A prestação de contas de 2025 reflete uma consolidação da saúde financeira da empresa que a prepara para próximos desafios”, lê-se na informação divulgada.

Citado em comunicado, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, destacou “os resultados positivos da CP, que dão um sinal de confiança sobre o futuro da empresa enquanto operador público”.

Miguel Pinto Luz agradeceu ainda os trabalhadores, salientando a necessidade de investir na ferrovia, combater a pobreza de mobilidade e em investir em soluções de transporte descarbonizadas.