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Lucro da CP mais do que duplica para 4,9 milhões em 2025

Segundo a transportadora, o desempenho financeiro em 2025 foi suportado sobretudo pelo crescimento dos proveitos de tráfego, que atingiram 282,8 milhões de euros.
Lucro da CP mais do que duplica para 4,9 milhões em 2025
Foto: Miguel Pereira/Global Imagens
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O lucro da CP mais do que duplicou em 2025 face a 2024, para 4,9 milhões de euros, tendo os passageiros transportados aumentado 10,9% e ultrapassado os 208 milhões, “um novo recorde deste século”, anunciou esta quinta-feira a transportadora ferroviária.

Em comunicado, a CP – Comboios de Portugal destaca tratar-se do quarto ano consecutivo de resultados líquidos positivos, o que “levou o Instituto Nacional de Estatística (INE) a reclassificar a CP como entidade de mercado, retirando-a do perímetro orçamental do Estado, evidenciando o reforço da sua solidez económico-financeira e da sua autonomia no contexto do setor público empresarial”.

Segundo a transportadora, o desempenho financeiro em 2025 foi suportado pelo crescimento dos proveitos de tráfego, que atingiram 282,8 milhões de euros, e pelo aumento do volume de serviços de manutenção prestados a terceiros, que ascendeu a 21,4 milhões de euros.

A CP destaca o “novo recorde deste século” no número de passageiros transportados, “consolidando a tendência de incremento da utilização do transporte ferroviário em Portugal” e “contribuindo simultaneamente para a redução da pegada carbónica, o reforço da coesão territorial e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos”.

Entre os principais fatores que contribuíram para este aumento aponta o impacto do Passe Ferroviário Verde, que “alargou o acesso ao comboio e incentivou a utilização de soluções de mobilidade mais sustentáveis”, o reforço da oferta de Alfa Pendular, a reabertura da Linha da Beira Alta e a reativação do serviço de passageiros na Linha de Leixões.

Conforme salienta, “estes resultados foram alcançados num enquadramento operacional muito exigente, com a atividade da empresa a continuar condicionada por constrangimentos na infraestrutura ferroviária, nomeadamente devido a obras de modernização em curso - fundamentais para a melhoria da rede - e limitações de velocidade, com impactos na pontualidade dos serviços”.

Citado no comunicado, o presidente do Conselho de Administração da operadora, Pedro Moreira, descreve 2025 como “um ano relevante no percurso de transformação da CP, em que, mesmo num contexto particularmente desafiante para a operação ferroviária, a empresa demonstrou a sua capacidade de evoluir, modernizar-se e preparar o futuro”.

O exercício passado é também destacado como o de “maior investimento de sempre em material circulante”, tendo começado a chegar os 22 novos comboios para o serviço regional (158 milhões de euros) e sido assinado o contrato para a aquisição de 117 novas automotoras elétricas, entretanto reforçado com 36 unidades adicionais e com a antecipação da entrega do material circulante (1.064 milhões de euros).

“Trata-se do maior investimento de sempre da CP neste domínio, o que permitirá modernizar a frota e melhorar o serviço prestado aos passageiros”, enfatiza a empresa.

Já este ano, a transportadora recorda ter lançado um concurso para o fornecimento e manutenção de 12 comboios de alta velocidade para serviço de passageiros, com um preço base de 504 milhões de euros, estando prevista a possibilidade de ser acionada a opção de compra de mais oito automotoras.

Paralelamente, destaca ter vindo a prosseguir a sua estratégia de transformação digital e inovação, com novos canais digitais, soluções de informação em tempo real e a modernização dos sistemas de venda, com a colocação ao serviço de novas máquinas de venda automática, de utilização “mais simples e acessível”.

No plano interno, alcançou um acordo com todas as organizações sindicais no âmbito da revisão das tabelas salariais, no que destaca como “um passo relevante na valorização dos trabalhadores e no reforço da estabilidade organizacional”.

“Os resultados alcançados refletem o empenho e o profissionalismo de todos os trabalhadores da CP, cujo contributo foi determinante para o cumprimento dos objetivos estratégicos e para a concretização do percurso de transformação da empresa”, remata o presidente.

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Lucro da CP mais do que duplica em 2025 para 4,8 milhões
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