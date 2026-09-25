Lucro da CUF SGPS sobe 16,8% no 1º semestre para 34,7 milhões de euros

A CUF SGPS registou no primeiro semestre um lucro atribuível a detentores de capital de 34,7 milhões de euros, acima dos 29,7 milhões do período homólogo, divulgou o grupo de saúde em comunicado.

A sociedade, uma subsidiária do Grupo CUF S.A., que detém as participações na atividade de prestação de cuidados de saúde privados da rede CUF, registou rendimentos operacionais de 589,1 milhões de euros, o que compara com 471,8 milhões de euros nos primeiros seis meses de 2025.

Quanto ao resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA), aumentou de 89,3 milhões de euros para 110,5 milhões.

Já a CUF S.A – que, além da CUF SGPS, integra a CUF-Investimentos imobiliários e a área de saúde ocupacional, infraestruturas e formação e investigação - registou um resultado líquido consolidado de 35,6 milhões de euros até junho, que compara com 29,2 milhões no semestre homólogo.

Estes valores refletem já a aquisição de 75% do Grupo HPA Saúde, concluída no final de janeiro e à qual correspondeu “uma parte significativa do investimento do semestre”, que ascendeu a 199,2 milhões de euros.

No período, os rendimentos operacionais consolidados da CUF S.A. foram de 602,5 milhões de euros, incluindo o contributo do Grupo HPA Saúde desde fevereiro, e o EBITDA consolidado atingiu 106,3 milhões de euros, com uma margem de 17,6%, em linha com o período homólogo e "apoiada na gestão rigorosa dos custos, na produtividade e na digitalização, num semestre de integração do HPA e de pressão sobre os custos".

Excluindo o contributo do Grupo HPA Saúde, os rendimentos operacionais da CUF cresceram 8,6% face ao período homólogo, passando de 485 milhões para 526,8 milhões de euros.

Também sem o contributo do Grupo HPA Saúde, os rendimentos da atividade assistencial registaram crescimentos nos partos (+14,2%), consultas (+9,2%), cirurgias (+7,9%) e internamento (+6,0%).

Por sua vez, os rendimentos operacionais do Grupo HPA Saúde cresceram 7,0%, considerando os seis primeiros meses de cada ano.

No primeiro semestre de 2026, o grupo destaca a chegada da rede CUF ao Algarve, Alentejo e Madeira e a abertura do Hospital CUF Leiria.

Na região Centro, o grupo abriu em maio o Hospital CUF Leiria, um investimento de 65 milhões de euros que criou mais de 300 postos de trabalho, e iniciou as obras da Clínica CUF Torres Novas, um projeto de 12 milhões de euros que funcionará em articulação com o Hospital CUF Santarém.

Já a aquisição de 75% do Grupo HPA Saúde traduziu-se na integração de quatro hospitais e 14 clínicas na rede CUF, o que permitiu ao grupo “passar a estar presente nas nove regiões do país”.