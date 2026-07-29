Lucro da Danone sobe 13% no primeiro semestre para 1,2 mil milhões de euros

A Danone registou um lucro de 1.175 milhões de euros no primeiro semestre, um aumento de 13% relativamente ao mesmo período do ano passado, com uma melhoria no resultado operacional, anunciou esta quarta-feira o grupo francês.

Em comunicado, a Danone precisou que o resultado operacional na primeira metade do ano cresceu 7,6%, para 1.693 milhões de euros, e que, em termos correntes (excluindo elementos não recorrentes), o aumento foi de 2,3%, para 1.854 milhões.

Tendo em conta que o volume de negócios aumentou 1,4% em valores absolutos, para 13.936 milhões de euros, a margem operacional corrente entre janeiro e junho situou-se nos 12,1%, o que representa mais 70 pontos base face a 2025.

O grupo de laticínios atribuiu a melhoria da rentabilidade a “fortes ganhos de produtividade, incluindo nas despesas gerais”, mesmo com “um contexto de pressão” devido aos leites infantis que teve de retirar do mercado por questões sanitárias.

A empresa confirmou os objetivos financeiros para o conjunto do ano, o que implica um aumento do volume de negócios, em termos comparáveis, entre 3% e 5%, e um crescimento do resultado operacional corrente mais rápido do que o do volume de negócios.