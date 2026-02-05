Lucro da dinamarquesa Maersk cai 53% em 2025 para 2,5 mil milhões

A A.P. Møller-Mærsk, principal grupo industrial da Dinamarca, obteve em 2025 um lucro líquido de 2.915 milhões de dólares (2.467 milhões de euros), menos 53% do que em 2024, informou esta quinta-feira, 5, a empresa em comunicado.

Em 2025, o grupo dinamarquês, proprietário da Maersk Line, uma das principais empresas mundiais de transporte marítimo de contentores, faturou 53.988 milhões de dólares (45.690 milhões de euros), uma queda de 3%.

Nesse ano, o lucro líquido de exploração (ebit) foi de 3.500 milhões de dólares (2.962 milhões de euros), uma queda de 46%.

Já o resultado bruto de exploração (ebitda) caiu 21%, para 9.530 milhões de dólares (8.065 milhões de euros).

No quarto trimestre, a pressão contínua das taxas sobre a frota contribuiu para que a A.P. Møller-Mærsk registasse uma perda líquida de 27 milhões de dólares (23 milhões de euros), quando um ano antes tinha somado 2.110 milhões (1.786 milhões de euros).

O volume de negócios ascendeu a 13.331 milhões de dólares (11.282 milhões de euros), menos 9%.

No último trimestre de 2025, o ebit caiu 94% para 118 milhões de dólares (100 milhões de euros) e o ebitda foi de 1.836 milhões (1.554 milhões de euros), menos 49%.

No ano passado, o resultado foi marcado pela incerteza macroeconómica e geopolítica, incluindo os problemas na rota do Mar Vermelho e a volatilidade no comércio com os Estados Unidos, que aumentaram a pressão sobre as taxas, justificou a empresa.

O grupo dinamarquês prevê um crescimento entre 2% e 4% para o mercado global de transporte marítimo de contentores em 2026.