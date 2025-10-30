Lucro da dona da Google supera os 100 mil milhões de dólares pela primeira vez ao crescer 33%

A Alphabet, empresa-mãe do Google, anunciou esta quinta-feira, 30, resultados financeiros impressionantes no terceiro trimestre, com um aumento de 33% no lucro líquido, que atingiu 34,9 mil milhões de dólares (cerca de 30 mil milhões de euros). As receitas globais também cresceram 16%, totalizando 102,3 mil milhões de dólares (aproximadamente 88 mil milhões de euros), marcando o primeiro trimestre em que a empresa ultrapassa a barreira dos 100 mil milhões de dólares.O lucro operacional subiu 9%, alcançando 31,2 mil milhões de dólares (cerca de 26,8 mil milhões de euros), enquanto a margem operacional foi de 31%, em comparação com 32% no mesmo período do ano anterior. A empresa destacou que, ao excluir uma despesa de 3,5 mil milhões de dólares (três mil milhões de euros) relacionada com uma coima da Comissão Europeia, o lucro operacional teria aumentado 22%, com uma margem de 33,9%, beneficiando do forte crescimento das receitas e da eficiência na gestão de despesas.As receitas do Google Services aumentaram 14%, somando 87,1 mil milhões de dólares (cerca de 74,9 mil milhões de euros), refletindo o forte desempenho do Google Search, das subscrições, plataformas e dispositivos da Google e dos anúncios do YouTube. Por sua vez, as receitas do Google Cloud cresceram 34%, totalizando 15,2 mil milhões de dólares (cerca de 13 mil milhões de euros), impulsionadas pelo crescimento em produtos core, infraestrutura de inteligência artificial e soluções de inteligência artificial generativa.A Alphabet também confirmou que, devido ao “crescimento do negócio” e à “procura dos clientes da Cloud”, os investimentos em 2025 devem variar entre 91 mil milhões de dólares (aproximadamente 78,3 mil milhões de euros) e 93 mil milhões de dólares (cerca de 80 mil milhões de euros).Sundar Pichai, CEO da Alphabet e do Google, salientou "um trimestre excelente, com um crescimento de dois dígitos em todas as principais áreas do nosso negócio. Alcançámos o nosso primeiro trimestre com um volume de negócios de 100 mil milhões de dólares”.Pichai realçou que “a nossa abordagem completa à inteligência artificial (IA) está a gerar um forte impulso” e mencionou que a aplicação Gemini tem agora mais de 650 milhões de utilizadores ativos mensais. O Google Cloud encerrou o trimestre com 155 mil milhões de dólares em encomendas em carteira, e a empresa conta com mais de 300 milhões de subscrições pagas, lideradas pelo Google One e pelo YouTube Premium..Pesquisa e YouTube ajudam Alphabet a atingir receitas de 57 mil milhões no final do ano