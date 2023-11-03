DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Dinheiro Vivo

Lucro da dona do Público, NOS e Bright Pixel recua 58% para 35 milhões de euros até setembro

Volume de negócios consolidado ascendeu a 13,4 milhões de euros, mais 2,6% do que no período homólogo.
Publicado a

A Sonaecom totalizou 34,9 milhões de euros de lucro nos primeiros nove meses do ano, uma descida de 58% em comparação com igual período de 2022, foi hoje comunicado ao mercado.

"O resultado líquido atribuível ao grupo fixou-se em 34,9 milhões de euros, abaixo dos 83,3 milhões de euros apresentados nos nove meses de 2022, devido à evolução quer do resultado direto, quer do resultado indireto", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Neste período, o resultado direto desceu para 39,7 milhões de euros, em comparação com os 51,1 milhões de euros dos primeiros nove meses de 2022.

Por sua vez, o resultado indireto registou o valor negativo de cinco milhões de euros, quando no terceiro trimestre do mesmo ano tinha sido de menos 100.000 euros, devido, sobretudo, a ajustes ao valor de alguns ativos do portfólio da Bright Pixel.

Até setembro, o volume de negócios consolidado ascendeu a 13,4 milhões de euros, mais 2,6% do que no período homólogo.

Já o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) foi de 34,2 milhões de euros, uma descida de 35,1%.

Além da Bright Pixel, a Sonaecom é dona da NOS e do Público.

Do portfólio da Sonaecom fazem ainda parte empresas como a InovRetail, Artic Wolf, Daisy Intelligence, Sellforte, Seldon e a PicNic.

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt