O conflito geopolítico no Médio Oriente travou a rentabilidade da Easyjet no seu último ano fiscal, encerrado a 30 de setembro. A companhia aérea registou um lucro líquido de cerca de 24 milhões de euros (20 milhões de libras), valor que representa uma descida de 96% face aos 589,7 milhões de euros apurados no período homólogo.

A escalada de tensão na região afetou os custos operacionais e a procura dos passageiros na segunda metade do exercício. A fatura com os combustíveis sofreu um agravamento de cerca de 292 milhões de euros, ao mesmo tempo que a empresa canalizou capital para investimentos estratégicos nos aeroportos italianos de Milão-Linate e Roma-Fiumicino.

O resultado operacional da transportadora caiu 90,4%, fixando-se nos 80 milhões, enquanto o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) encolheu 38,1%, para 1,1 mil milhões de euros. Em sentido oposto, a divisão de viagens Easyjet Holidays registou um crescimento no lucro bruto, que subiu para 318 milhões de euros.

No plano operacional, a Easyjet transportou 96,4 milhões de passageiros — um aumento de 3% face ao período transato —, mantendo a taxa de ocupação dos aviões em 90%. A posição de caixa líquida da transportadora fixou-se nos 318 milhões de euros no fecho do exercício, uma redução de 55,5% em termos anuais.

Kenton Jarvis, presidente executivo do grupo, reconhece a exigência do período transato, sublinhando que foi um "ano desafiante" para todas as empresas da aviação, devido ao impacto direto do conflito na procura de viagens e no preço da energia. Contudo, o gestor assegura que a companhia permanece na senda dos "bons progressos estratégicos".

O desempenho financeiro surge numa altura em que a companhia prepara a sua alienação. Os acionistas deram luz verde à compra da Easyjet pelo fundo norte-americano Apollo Global Management, num negócio avaliado em aproximadamente 6,8 mil milhões de euros.