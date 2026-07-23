Lucro da EasyJet recua 70% para 99 milhões devido à menor procura e ao preço dos combustíveis

A EasyJet anunciou esta quinta-feira um lucro antes de impostos de 99 milhões de euros no segundo trimestre do seu ano fiscal, referente ao período compreendido entre abril e junho, uma queda homóloga de 70% atribuída ao aumento do preço do combustível e à menor procura.

As receitas do grupo subiram 2% no trimestre para 3,5 mil milhões, enquanto o EBITDA caiu 38%, para 355 milhões de euros.

Os custos com combustível aumentaram 123 milhões face ao período homólogo.

No mesmo espaço temporal, a companhia transportou 25 milhões de passageiros, uma redução de 0,4% em relação ao mesmo trimestre de 2025, com a taxa de ocupação a situar‑se em 88,9% (90,2% no igual período de 2025).

O CEO da empresa, Kenton Jarvis, refere que “a companhia continuou a gerir o impacto do conflito no Médio Oriente, bem como os seus efeitos nos preços do combustível e nas tendências de reserva”.

Jarvis acrescentou que, com o aumento da confiança do consumidor, a diferença nas taxas de ocupação na época alta de verão está a diminuir e o horizonte de reservas alarga‑se, embora a forte procura de reservas de última hora não tenha sido suficiente para compensar totalmente a quebra de reservas registada após o início do conflito.

No plano corporativo, a EasyJet está a ser disputada pelos fundos norte‑americanos Castlelake e Apollo, que têm que apresentar propostas vinculativas até 3 e 7 de agosto, respetivamente.

A oferta da Apollo — que valoriza o grupo em cerca de 6,7 mil milhões de euros — supera a da Castlelake, estando por isso na frente da corrida.