Lucro da easyjet sobe 9,3% para 563 milhões no exercício terminado em setembro

A companhia aérea britânica easyJet anunciou esta terça-feira, 25, um lucro líquido de 494 milhões de libras (563 milhões de euros) no exercício fiscal até 30 de setembro, mais 9,3% que no ano anterior.Impulsionado pelo bom desempenho da divisão de férias e por uma melhor eficiência nos custos, o lucro antes de impostos situou-se em 658 milhões de libras (750 milhões de euros), contra 602 milhões de libras (686 milhões de euros) nos doze meses anteriores, também um aumento de 9,3%.O lucro operacional neste ano fiscal de 2024-25 subiu para 696 milhões de libras (793 milhões de euros), mais 18,2% que no exercício anterior, enquanto a receita do grupo atingiu 10.106 milhões de libras (11.549 milhões de euros), um aumento de 8,6%.O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) foi de 1.439 milhões de libras (1.640 milhões de euros), o que representa uma subida de 5,9%.A divisão de turismo da easyJet Holidays alcançou um lucro bruto anual de 250 milhões de libras (285 milhões de euros), com mais 20% de clientes do que em 2023-24, totalizando 3,09 milhões, atingindo assim o objetivo intermédio antes do previsto, de acordo com o balanço.Em termos operacionais, a easyJet transportou 93,4 milhões de passageiros, mais 4,1% do que o total de 89,7 milhões do ano anterior, com ocupação de 89,8%, mais cinco décimas do que em 2024.Os assentos oferecidos ascenderam a 104 milhões (+3,6%).A easyjet encerrou o exercício com 602 milhões de libras (686 milhões de euros) de caixa líquida, reforçando a posição financeira, informou a empresa, que indicou que o conselho vai propor um dividendo de 100 milhões de libras (114 milhões de euros), equivalente a 20% do lucro líquido, a ser pago em março de 2026.O CEO, Kenton Jarvis, disse que a companhia aérea "continua a executar a sua estratégia com sucesso", melhorando a lucratividade e a experiência do cliente."Estamos bem posicionados para aproveitar as oportunidades e confiantes em atingir o nosso objetivo de superar 1.000 milhões de libras (1.138 milhões de euros) de lucro antes de impostos a médio prazo", acrescentou..Prejuízos da easyJet chegam aos 344 milhões de euros no 1.º semestre do ano fiscal