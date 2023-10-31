Lucro da Endesa cai 28% até setembro para 1 059 milhões de euros

A Endesa registou um lucro de 1.059 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, uma queda de 28% face ao mesmo período de 2022, anunciou a energética espanhola..Em comunicado, a empresa explicou que os resultados foram afetados pela "queda do EBITDA [lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização] e, em maior medida, por maiores depreciações e amortizações, devido ao maior nível de investimento, maiores custos financeiros, principalmente como resultado da subida das taxas de juro, e uma maior taxa de imposto afetada pelo imposto extraordinário aprovado em 2022"..A diminuição do resultado bruto de exploração deve-se principalmente ao impacto negativo do imposto sobre o setor da energia que entrou em vigor em 2023 e ao impacto positivo não recorrente, em 2022, da sentença favorável sobre o "bónus social"..Excluindo aqueles efeitos, acrescentou, o EBITDA teria aumentado 7%..Nos primeiros nove meses, o investimento cresceu 2% em termos homólogos, para 1 509 milhões de euros, dos quais 76% é dedicado às redes e energias renováveis..No que diz respeito à potência renovável, a empresa alcançou 9.300 Megawatt (MW) em funcionamento na Península Ibérica, mais 800 MW do que no final de setembro de 2022..A base de clientes do mercado liberalizado aumentou para 6,9 milhões e a percentagem de vendas de eletricidade a preço fixo cobertas por produção sem emissões atingiu 73%..Já a rede de pontos de carregamento de veículos elétricos aumentou em 5.600 nos últimos 12 meses, atingindo 17.600..De acordo com a informação divulgada, a normalização das condições de mercado levou a geração de caixa nos três primeiros trimestres a 2.800 milhões de euros, mais 2.300 milhões do que em 2022.