DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Dinheiro Vivo

Lucro da Endesa cai 28% até setembro para 1 059 milhões de euros

A empresa explicou que os resultados foram afetados pela "queda do EBITDA e, em maior medida, por maiores depreciações e amortizações".
Publicado a

A Endesa registou um lucro de 1.059 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, uma queda de 28% face ao mesmo período de 2022, anunciou a energética espanhola.

Em comunicado, a empresa explicou que os resultados foram afetados pela "queda do EBITDA [lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização] e, em maior medida, por maiores depreciações e amortizações, devido ao maior nível de investimento, maiores custos financeiros, principalmente como resultado da subida das taxas de juro, e uma maior taxa de imposto afetada pelo imposto extraordinário aprovado em 2022".

A diminuição do resultado bruto de exploração deve-se principalmente ao impacto negativo do imposto sobre o setor da energia que entrou em vigor em 2023 e ao impacto positivo não recorrente, em 2022, da sentença favorável sobre o "bónus social".

Excluindo aqueles efeitos, acrescentou, o EBITDA teria aumentado 7%.

Nos primeiros nove meses, o investimento cresceu 2% em termos homólogos, para 1 509 milhões de euros, dos quais 76% é dedicado às redes e energias renováveis.

No que diz respeito à potência renovável, a empresa alcançou 9.300 Megawatt (MW) em funcionamento na Península Ibérica, mais 800 MW do que no final de setembro de 2022.

A base de clientes do mercado liberalizado aumentou para 6,9 milhões e a percentagem de vendas de eletricidade a preço fixo cobertas por produção sem emissões atingiu 73%.

Já a rede de pontos de carregamento de veículos elétricos aumentou em 5.600 nos últimos 12 meses, atingindo 17.600.

De acordo com a informação divulgada, a normalização das condições de mercado levou a geração de caixa nos três primeiros trimestres a 2.800 milhões de euros, mais 2.300 milhões do que em 2022.

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt