Lucro da Eni sobe 5% para 2,518 mil milhões até setembro

A Eni registou um lucro de 2,518 mil milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, mais 5% face ao mesmo período de 2024, informou hoje a empresa italiana de energia.Nos primeiros nove meses do ano, o resultado líquido ajustado foi de 3,793 mil milhões de euros, uma queda de 13% face aos 4,372 mil milhões de euros registados no mesmo período do ano anterior, enquanto o resultado operacional ajustado foi de 9,538 mil milhões de euros, face aos 11,623 mil milhões de euros do ano anterior, uma queda de 19%.O resultado antes de impostos ajustado até setembro foi de 7,222 mil milhões de euros, uma queda de 22% face ao período homólogo de 2024, de acordo com as informações publicadas na sua página oficial.Em relação aos resultados do terceiro trimestre, o resultado líquido foi de 803 milhões de euros, um aumento de 54% face aos 522 milhões de euros registados no período homólogo.O resultado líquido ajustado, entre julho e setembro, foi de 1,247 mil milhões de euros, uma queda de 2% face ao mesmo período do ano passado, mas acima das expectativas dos analistas.A produção do trimestre aumentou 6% face ao terceiro trimestre de 2024, para 1,756 milhões de barris por dia.“Os resultados do terceiro trimestre são excelentes e todas as principais variáveis operacionais, económicas e financeiras superaram as expectativas”, referiu o presidente executivo da Eni, Claudio Descalzi.