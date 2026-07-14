Lucro da Ericsson recua 44% para 446 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano

A Ericsson registou um lucro líquido de 446 milhões de euros (4.963 milhões de coroas suecas) no primeiro semestre de 2026, uma queda de 44% face ao mesmo período de 2025, anunciou a construtora de equipamentos de telecomunicações.

As vendas líquidas da empresa sueca entre janeiro e junho totalizaram 9,2 mil milhões de euros, menos 8% ano a ano, pressionadas pelo impacto negativo das taxas de câmbio e pela redução das receitas de licenças de patentes.

O resultado operacional (EBIT) caiu 40%, para cerca de 662 milhões de euros.

A empresa atribui parte significativa do impacto aos encargos de reestruturação: só neste semestre foram registados 396 milhões de euros em custos relacionados com ajustes organizacionais.

Börje Ekholm, CEO da Ericsson, sublinhou a aposta da empresa na expansão do portefólio para tirar partido da próxima onda de conectividade impulsionada pela inteligência artificial, mas advertiu para pressões de custo.

Entre abril e junho, "tomámos medidas para atenuar a inflação dos custos dos componentes. À medida que o impacto se intensificar nos próximos trimestres, continuaremos a implementar medidas internas e ajustes de preços para ajudar a compensar esse efeito”, acrescentou o administrador.