Lucro da Euronext recua 6,1% para 149,7 milhões de euros no terceiro trimestre

A Euronext, responsável pela bolsa de Lisboa, totalizou 149,7 milhões de euros de lucro no terceiro trimestre, um recuo de 6,1% face ao mesmo período de 2024, anunciou hoje a empresa.De acordo com um comunicado divulgado esta quinta-feira, 6 de novembro, o lucro ajustado cedeu 6,5% para 169 milhões de euros.A receita e o rendimento da Euronext fixou-se, no período em análise, em 438,1 milhões de euros, acima dos 396,3 milhões de euros reportados no período homólogo.Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) ajustado foi de 276,7 milhões de euros, quando no terceiro trimestre de 2024 tinha sido de 245,8 milhões de euros.“No terceiro trimestre de 2025, a Euronext apresentou uma receita e um lucro sólidos […], impulsionados pelo crescimento orgânico e por aquisições. Este é o nosso sexto trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos na receita”, destacou o presidente executivo da Euronext, Stéphane Boujnah, citado na mesma nota.Boujnah anunciou também o lançamento de um programa de recompra de ações de até 250 milhões de euros, que referiu destacar a abordagem proativa da Euronext “à alocação de capital e à confiança da administração nas perspetivas de crescimento” do grupo..Resultado líquido da Euronext Lisbon sobe 41% no primeiro semestre