Lucro da Euronext recua 6,1% para 149,7 milhões de euros no terceiro trimestre

O lucro ficou-se pelos 149,7 milhões de euros, o que significa um decréscimo homólogo de 6,1%. Ainda assim, a receita avançou até aos 438,1 milhões de euros no mesmo período.
Isabel Ucha, presidente executiva da Euronext Lisbon. Foto: Álvaro Isidoro / Global Imagens
A Euronext, responsável pela bolsa de Lisboa, totalizou 149,7 milhões de euros de lucro no terceiro trimestre, um recuo de 6,1% face ao mesmo período de 2024, anunciou hoje a empresa.

De acordo com um comunicado divulgado esta quinta-feira, 6 de novembro, o lucro ajustado cedeu 6,5% para 169 milhões de euros.

A receita e o rendimento da Euronext fixou-se, no período em análise, em 438,1 milhões de euros, acima dos 396,3 milhões de euros reportados no período homólogo.

Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) ajustado foi de 276,7 milhões de euros, quando no terceiro trimestre de 2024 tinha sido de 245,8 milhões de euros.

“No terceiro trimestre de 2025, a Euronext apresentou uma receita e um lucro sólidos […], impulsionados pelo crescimento orgânico e por aquisições. Este é o nosso sexto trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos na receita”, destacou o presidente executivo da Euronext, Stéphane Boujnah, citado na mesma nota.

Boujnah anunciou também o lançamento de um programa de recompra de ações de até 250 milhões de euros, que referiu destacar a abordagem proativa da Euronext “à alocação de capital e à confiança da administração nas perspetivas de crescimento” do grupo.

