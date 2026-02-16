Lucro da fabricante de pneus Bridgestone sobe 11,3% para 1.740 milhões em 2025

A fabricante japonesa de pneus Bridgestone obteve um lucro líquido atribuível de 317.106 milhões de ienes (1.740 milhões de euros) em 2025, um crescimento de 11,3% face a 2024, informou hoje a empresa.

A Bridgestone registou receitas na ordem dos 4,42 biliões de ienes (24.305 milhões de euros) no ano passado, praticamente o mesmo resultado dos 4,43 biliões registados em 2024.

O mercado norte-americano voltou a ser onde o fabricante obteve os seus melhores resultados de vendas, encerrando o ano com 2,13 biliões de ienes (11.692 milhões de euros), embora com uma queda de 2% devido ao efeito das tarifas.

No seu mercado nacional, o Japão foi o segundo mercado para a marca, com um volume de vendas avaliado em 1,26 biliões de ienes (6.949 milhões de euros), alcançando assim um aumento de 3% nas suas operações em termos homólogos.

Na Europa, Médio Oriente e África, o fabricante também viu o seu volume de negócios crescer 2%, para 852.000 milhões de ienes (4.682 milhões de euros).

Por outro lado, no seu mercado da Ásia-Pacífico, Índia e China registou uma queda de 4% em termos homólogos, para 517.800 milhões de ienes (2.842 milhões de euros).

Para 2026 a Bridgestone espera um aumento de 3,9% no lucro para 340 mil milhões de ienes (cerca de 1.860 milhões de euros. Além disso, espera que as suas receitas fiquem em 4,5 biliões de ienes (cerca de 24.705 milhões de euros), 2% a mais do que o registado no ano passado.