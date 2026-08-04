Lucro da fabricante de pneus Continental cai 17,3% no 1.º semestre para 474 milhões

A fabricante alemã de pneus Continental registou um lucro líquido atribuído de 474 milhões de euros no primeiro semestre, menos 17,3% do que no mesmo período de 2025, devido aos acontecimentos geopolíticos que impactaram a confiança dos consumidores.

De acordo com a informação divulgada esta terça-feira pela empresa, o volume de negócios fixou-se nos 8.809 milhões de euros, o que representa uma diminuição de 9,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O resultado operacional antes de itens extraordinários melhorou entre janeiro e junho em 19,5% em termos homólogos, atingindo os 1.093 milhões de euros.

Já a margem de rentabilidade operacional sobre as vendas situou-se nos 12,4% (10,1% no primeiro semestre de 2025).

Desta forma, a Continental reviu em baixa as previsões para 2026, estimando um volume de negócios entre 13.200 e 14.200 milhões de euros, quando no primeiro trimestre, ainda previa um valor entre 17.300 e 18.900 milhões de euros.