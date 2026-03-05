Lucro da farmacêutica alemã Merck cai 6% em 2025 para 2,6 mil milhões

O grupo farmacêutico e tecnológico alemão Merck registou em 2025 um lucro atribuível de 2.608 milhões de euros, uma queda de 6% face a 2024, num contexto de desafios geopolíticos e taxas de câmbio desfavoráveis.

A Merck informou esta quinta-feira, 55, que a faturação caiu no último exercício para 21.102 milhões de euros (-0,3% em relação a 2024), tendo deslizado 3,1% no quarto trimestre.

As taxas de câmbio tiveram um efeito negativo de 3,7% devido à força do dólar e de várias moedas asiáticas.

A aquisição da SpringWorks e a venda da Surface Solutions tiveram um efeito positivo na faturação de 0,4%.

O resultado operacional caiu no último exercício para 3.601 milhões de euros (-1,2%).

“Mais uma vez, demonstramos em 2025 a nossa resistência face a desafios geopolíticos significativos e pressões severas das taxas de câmbio”, afirmou a presidente do Conselho de Administração e presidente executiva, Belén Garijo, na apresentação dos resultados.

A administração e o Conselho Fiscal da Merck vão propor a distribuição de um dividendo de 2,20 euros por ação.

A Merck prevê para 2026 um volume de negócios entre 20.000 e 21.100 milhões de euros e lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortizações (EBITDA) entre 5.500 e 6.000 milhões de euros (6100 milhões de euros em 2025).

Estas previsões têm em conta que, a partir de março de 2026, não haverá vendas do seu medicamento para o tratamento da esclerose múltipla Mavenclad nos EUA devido à concorrência dos genéricos e excluem os efeitos positivos do lançamento nos EUA do Pergoveris, um medicamento para tratamentos de reprodução assistida.