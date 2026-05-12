Lucro da farmacêutica Bayer mais do que duplica no 1º. trimestre para 2,8 mil milhões

A farmacêutica Bayer registou, até março, um lucro líquido atribuído de 2.763 milhões de euros, o que representa um aumento de 112,7% em relação ao ano anterior, informou esta terça-feira, 12, o grupo alemão.

De acordo com a informação disponibilizada, o volume de negócios da empresa diminuiu no primeiro trimestre 2,4%, para 13.405 milhões de euros, devido aos efeitos das taxas de câmbio.

Excluindo estes efeitos negativos de 886 milhões, o volume de negócios teria subido 4,1%.

O lucro operacional melhorou entre janeiro e março para 3.528 milhões de euros, um aumento de 51,8%.

Neste período, a Bayer obteve receitas extraordinárias de 324 milhões de euros, resultantes principalmente da venda do negócio de antibióticos Avelox por 250 milhões.

“Estamos satisfeitos com o início de ano das nossas divisões e podemos confirmar as previsões para 2026, descontando os efeitos das taxas de câmbio”, afirmou o presidente executivo (CEO) da Bayer, Bill Anderson.

As vendas da divisão de produtos fitossanitários e sementes elevaram o volume de negócios para 7.558 milhões de euros, menos 0,3% do que no ano anterior, mas mais 6,8% excluindo os efeitos das taxas de câmbio.

Este aumento é justificado pela farmacêutica com a duplicação das vendas de sementes de soja e devido ao acordo de licença com a Corteva na América do Norte, que contribuiu para o volume de negócios com 448 milhões de euros.

A Bayer prevê para 2026 um volume de negócios entre 44.500 e 46.500 milhões de euros (anteriormente entre 44.000 e 46.000 milhões).