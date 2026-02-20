Lucro da farmacêutica italiana Recordati sobe 6,5% para 443,6 milhões em 2025

O lucro da farmacêutica italiana Recordati subiu 6,5% em 2025 para 443,6 milhões de euros, devido a um maior resultado operacional e pela redução dos encargos financeiros, avançou esta sexta a empresa em comunicado.

Segundo a mesma nota, “a receita líquida consolidada para o ano inteiro de 2025 foi de 2.618, milhões de euros, um aumento de 11,8% face a 2024”.

O EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) foi de 991,1 milhões de euros em 2025, um aumento de 14,5% face ao ano anterior e os encargos financeiros fixaram-se em 89,5 milhões de euros, uma redução de 2,1 milhões de euros face a 2024.

A divida líquida em 31 de dezembro de 2025 era de 2.037,3 milhões de euros, correspondendo a um rácio de alavancagem ligeiramente inferior a 2,1 vezes o EBITDA, comparado com uma dívida líquida de 2.154,3 milhões de euros em 31 de dezembro de 2024.

A empresa italiana tem ainda como metas financeiras para o ano fiscal de 2026 uma receita líquida entre 2.730 e 2.800 milhões de euros, assim como um EBITDA entre 995 e 1.030 milhões de euros.