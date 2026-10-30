Lucro da farmacêutica Sanofi cai 42,2% até setembro para cinco mil milhões

A farmacêutica Sanofi registou um lucro líquido atribuído de 4.979 milhões de euros nos primeiros nove do ano, uma queda de 42,2% comparativamente com o mesmo período do ano passado.

O grupo farmacêutico francês, que apresentou esta sexta-feira os resultados financeiros entre janeiro e setembro, alcançou um resultado operacional de 11.688 milhões de euros, um aumento de homólogo de 19,2%, com o volume de negócios a crescer 13,1% para 36.550 milhões de euros.

De acordo com a Sanofi, a queda dos lucros entre janeiro e setembro deveu-se a uma série de elementos não recorrentes, contabilizados no primeiro semestre.

Apenas no terceiro trimestre, a empresa registou um lucro de 3.021 milhões de euros, um aumento de 7,8% em relação ao mesmo período de 2025.

Entre julho e setembro, o resultado líquido das atividades (que exclui elementos não recorrentes) aumentou 20%, para 4.255 milhões de euros, e o volume de negócios cresceu 16,2%, atingindo os 14.444 milhões de euros.

O lucro líquido por ação registou um aumento de 22% no terceiro trimestre, para 3,55 euros, e de 19,4%, para 7,52 euros, nos primeiros nove meses do exercício.

Com base nestes números, a Sanofi reviu em alta as perspetivas financeiras e estima um aumento tanto do volume de negócios como do lucro líquido por ação para 2026.