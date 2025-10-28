Lucro da farmacêutica suíça Novartis sobe 23% para mais de três mil milhões no 3.º trimestre

A farmacêutica suíça Novartis anunciou esta terça-feira, 28, que registou um lucro líquido de 3.930 milhões de dólares (3.360 milhões de euros) no terceiro trimestre, mais 23% que no mesmo período do ano anterior.Esse resultado inclui itens não recorrentes, segundo o relatório publicado pela multinacional, que indicou que a faturação subiu para 13.910 milhões de dólares (11.960 milhões de euros) no mesmo período, o que representa um aumento de 8,5% em relação ao terceiro trimestre de 2024.Para o período de janeiro a setembro, o resultado líquido atingiu 11.563 milhões de dólares (9.948 milhões de euros), representando um aumento de 27%, enquanto a faturação foi de 41.196 milhões de dólares (35.430 milhões de euros), o que significou um aumento de 11%.O volume de vendas contribuiu em 16% para este crescimento, enquanto a concorrência de genéricos teve um impacto negativo de cerca de 7%, detalhou.Estes resultados foram melhores do que os analistas tinham previsto e chegam um dia depois de a Novartis anunciar que chegou a um acordo para adquirir a empresa americana Avidity Biosciences, especializada em tratamentos com ácido ribonucleico (RNA), por 12.000 milhões de dólares.A administração indicou que mantém as ambições para 2025, um exercício em que a receita deve subir quase 10%, enquanto o ebit ajustado deve superar ligeiramente esta marca. .Novartis procura startups para responder a desafios no setor da Saúde