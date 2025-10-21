DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Lucro da General Motors cai 33% até setembro para mais de cinco mil milhões

Nos primeiros nove meses do ano, o grupo teve receitas de 139.732 milhões de dólares, um número praticamente inalterado face aos 139.740 milhões de dólares do mesmo período do ano passado.
O lucro da General Motors (GM) caiu 33% até setembro, para 6.007 milhões de dólares (5.176 milhões de euros), com a fabricante automóvel norte-americana a ser penalizada pela quebra de 57% no terceiro trimestre.

No terceiro trimestre, o lucro líquido atribuível aos acionistas caiu 57%, para 1.327 milhões de dólares, refere o grupo empresarial dono de marcas como Chevrolet, Buick, GMC ou Cadillac.

Nos primeiros nove meses do ano, o grupo teve receitas de 139.732 milhões de dólares, um número praticamente inalterado face aos 139.740 milhões de dólares do mesmo período do ano passado.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) até setembro foi de 9.903 milhões de dólares, contra 12.424 milhões de dólares nos primeiros nove meses de 2024.

Até setembro, o grupo vendeu 2,86 milhões de veículos, contra 2,97 milhões de vendas no mesmo período do ano anterior.

Com estes resultados, a GM reviu em baixa as expectativas para o final do ano. Anteriormente, o grupo apontava para lucros atribuíveis entre 7.700 milhões de dólares e 9.500 milhões de dólares, intervalo que baixou para entre 7.700 milhões de dólares e 8.300 milhões de dólares.

Já o dividendo por ação deverá ficar entre 8,30 e 9,05 dólares, contra a previsão anterior de 8,22 dólares e 9,97 dólares.

