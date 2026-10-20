Lucro da General Motors sobe 21% até setembro para 6,5 mil milhões

A General Motors (GM) registou um lucro líquido de 7.267 milhões de dólares (cerca de 6.473 milhões de euros) nos primeiros nove meses, um aumento de 21% em relação ao período homólogo, divulgou esta terça-feira a empresa.

Entre janeiro e setembro, as receitas da fabricante automóvel ascenderam a 141.665 milhões de dólares (cerca de 126.204 milhões de euros), mais 1,4% face aos primeiros nove meses de 2025.

O lucro operacional aumentou 21,8%, para 7.984 milhões de dólares (cerca de 7.112 milhões de euros).

O resultado operacional ajustado (EBIT ajustado) cresceu 24,2% nos primeiros nove meses, atingindo os 12.302 milhões de dólares (cerca de 10.959 milhões de euros).

No terceiro trimestre, a GM obteve um resultado líquido de 3.335 milhões de dólares (cerca de 2.971 milhões de euros), enquanto as receitas trimestrais atingiram os 50.015 milhões de dólares (cerca de 44.556 milhões de euros).

Segundo a empresa, a melhoria do lucro trimestral reflete uma redução dos encargos relacionados com a reestruturação do negócio de veículos elétricos.

No total dos primeiros nove meses, estes encargos ascenderam a 3.594 milhões de dólares (cerca de 3.201 milhões de euros).

A presidente executiva (CEO) da GM, Mary Barra, referiu numa carta aos acionistas que a empresa mantém um bom desempenho, apesar das “crescentes pressões inflacionistas”, e destacou os investimentos em novos produtos e serviços, bem como as melhorias na qualidade e na eficiência operacional.

A empresa atualizou as previsões para o conjunto do ano de 2026 e espera agora um lucro líquido atribuível entre 8.900 e 9.500 milhões de dólares (entre cerca de 7.930 e 8.500 milhões de euros).

A GM anunciou ainda que o Conselho de Administração aprovou um novo programa de recompra de ações no valor de 20 mil milhões de dólares, após ter concluído o programa de 6 mil milhões anunciado em janeiro.