Lucro da Generali cresce 30% até setembro para 2979 milhões de euros

O administrador financeiro da Generali, Cristiano Borean, explicou na nota divulgada que "o grupo prosseguiu com o seu crescimento rentável, graças ao forte aumento do resultado operacional e do lucro líquido, apesar do maior impacto das catástrofes naturais, confirmando (assim] a sua resiliência num ambiente que se mantém complexo do ponto de vista macroeconómico e geopolítico".