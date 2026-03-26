Lucro da H&M aumenta 22% para 65 milhões entre dezembro e fevereiro

A sueca Hennes and Mauritz (H&M) registou um lucro líquido de 704 milhões de coroas suecas (cerca de 65 milhões de euros) no primeiro trimestre fiscal (dezembro-fevereiro), um aumento homólogo de 22%, informou esta quinta-feira, 26 de março, a empresa.
As vendas líquidas ascenderam a 49.607 milhões de coroas suecas (cerca de 4.590 milhões de euros), uma redução de 1% quando contabilizadas em moeda local.
O resultado operacional líquido (EBIT) foi de 1.512 milhões (cerca de 140 milhões de euros), um aumento de 26%, face ao mesmo período do ano anterior.
O inventário diminuiu 16%, para 34.608 milhões de coroas (cerca de 3.202 milhões de euros).
A H&M explicou que “um bom controlo dos custos e uma melhoria da margem bruta contribuíram para reforçar a rentabilidade num trimestre marcado pela cautela no consumo e por grandes efeitos nas flutuações cambiais”.
A principal concorrente da empresa de distribuição espanhola Inditex contava, no final de fevereiro passado, com 4.050 estabelecimentos abertos, dos quais 25 em Portugal, menos 4% do que no ano anterior.