Lucro da Honda acelera 65,7% para 2,9 mil milhões de euros no primeiro semestre fiscal

O desempenho financeiro da Honda registou uma forte aceleração na primeira metade do seu ano fiscal. Entre abril e setembro, a fabricante automóvel japonesa alcançou um lucro líquido de 2,9 mil milhões de euros (516.761 milhões de ienes), um salto de 65,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Os dados financeiros divulgados esta terça-feira pela empresa demonstram uma evolução positiva em vários indicadores acumulados. O resultado operacional dos primeiros seis meses cresceu 48,1%, totalizando cerca de 3,7 mil milhões de euros, enquanto a faturação global avançou 13,2%, ultrapassando a fasquia dos 67,9 mil milhões de euros.

Apesar dos resultados semestrais positivos, o desempenho entre julho e setembro evidenciou retração. No segundo trimestre fiscal, o lucro operacional caiu 39,2%, fixando-se nos 664 milhões de euros. Esta quebra refletiu encargos significativos de cerca de 2,7 mil milhões de euros decorrentes do reajustamento da estratégia do grupo para a mobilidade elétrica, além do encarecimento das matérias-primas motivado pelas tensões geopolíticas no Médio Oriente.

No capítulo comercial, as vendas globais de automóveis recuaram 6,6%, somando 1,57 milhões de veículos entregues. A quebra de 152 mil unidades no mercado chinês pesou nas contas, embora tenha sido parcialmente amortecida pela recuperação na América do Norte (897 mil unidades), impulsionada pela procura de modelos híbridos e compactos num contexto de combustíveis mais caros.

Em sentido inverso ao negócio automóvel, o segmento de motociclos manteve uma trajetória de crescimento sólido. A divisão realizou um encaixe operacional de 2,5 mil milhões de euros no semestre, traduzindo um ganho de 19,2% face ao período homólogo.

Diante do balanço acumulado, a multinacional nipónica decidiu rever em alta as estimativas para o encerramento do exercício fiscal, que termina em março de 2027. A Honda projeta agora fechar o ano fiscal, que termina em março do próxima ano, com um lucro líquido na ordem dos 2,8 mil milhões de euros (500 mil milhões de ienes), superando a fasquia dos 2,3 mil milhões de euros antecipada em agosto.