Lucro da Iberdrola cresce 12% para 6,3 mil milhões em 2025

A Iberdrola reportou, esta quarta-feira, 25 de fevereiro, um lucro líquido de 6,3 mil milhões de euros em 2025, um aumento de 12% face a 2024.

Excluindo imparidades não monetárias de 464 milhões registadas no 4.º trimestre, o lucro ascenderia a 6,7 mil milhões de euros. O lucro líquido Ajustado cresceu 10%, segundo o comunicado da energética.

O EBITDA ajustado subiu 3%, para 15,7 mil milhões de euros, suportado por redes (+21%) graças ao alargamento da Base de Ativos Regulados e a melhores tarifas. O segmento de Geração e Comercialização recuou 10%, afectado por custos não recorrentes na Península Ibérica e por preços mais baixos.

O investimento total atingiu 14,5 mil milhões de euros, com 60% destinado a EUA e Reino Unido. Cerca de 62% do investimento foi em redes, que cresceram organicamente 13%, elevando a Base de Ativos Regulados para 51 mil milhões de euros. Em 2025 foram concluídos 2.710 MW, sendo que há 4.679 MW em construção e um pipeline superior a 9.000 MW até 2028.

Ignacio Galán, presidente executivo, refere, citado no documento, que “2025 foi um ano recorde para a Iberdrola, com mais investimento do que nunca em redes de transmissão e distribuição nos Estados Unidos e no Reino Unido, que serão os nossos principais motores de crescimento nos próximos anos".

O comunicado mostra ainda que a dívida líquida ajustada caiu 1,5 mil milhões para 50,2 mil milhões de euros.

Já o fluxo de caixa operacional subiu 8%, para 12,8 mil milhões, e a empresa contratou 16,7 mil milhões em novo financiamento em condições competitivas. A liquidez disponível cobre cerca de 29 meses de necessidades de financiamento.

Foram distribuídos 4,5 mil milhões em dividendos (+12%) e propõe‑se um dividendo total de 0,68 euros por ação (0,253 euros já pago e 0,427 euros proposto em final).

A empresa realça ainda contributos económicos, como 13,2 mil milhões em compras a fornecedores, 10,4 mil milhões em impostos e 4.500 novas contratações, para um total de 45.400 colaboradores.

Para 2026 a Iberdrola orienta um lucro líquido ajustado acima de 6,6 mil milhões de euros e prevê ultrapassar 7,6 mil milhões até 2028, beneficiando da crescente eletrificação e expansão de redes.