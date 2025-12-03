Lucro da Infraestruturas de Portugal cresce 30% nos primeiros nove meses do ano

A Infraestruturas de Portugal - empresa do Estado que financia, projeta, constrói e explora as redes rodoviárias e ferroviárias nacionais - fechou os nove primeiros meses do ano com lucros de 115,7 milhões de euros, uma subida de 30,5% face aos 88,8 milhões do mesmo período do ano passado.Ou seja, a IP registou lucros nos primeiros nove meses quase iguais ao total do ano de 2024, quando obteve resultados líquidos de 123,9 milhões. Em termos de resultados operacionais, a empresa também está melhor, com 234,8 milhões de euros, 6% acima do período homólogo do ano passado. A informação consta do relatório de execução orçamental da IP relativo ao terceiro trimestre deste ano, consultado pelo DN.Por outro lado, o DN sabe que o desempenho até setembro se prolongou pelo mês de outubro. Ou seja, o resultado líquido global no início do último trimestre estará 15% acima do homólogo de 2024, e o resultado operacional mais de 10% acima do valor homólogo de 2024.Durante o terceiro trimestre, foram realizadas operações de aumento de capital na IP num total de 306,8 milhões de euros, das quais 75,3 milhões para cobertura orçamental das PPP, 78,1 milhões para cobertura dos investimentos ferroviários e 38,2 milhões para cobertura do serviço da dívida.No ano passado, a IP investiu mais de 1,1 mil milhões de euros. No terceiro trimestre deste ano, de acordo com o relatório citado, a empresa executou 405,6 milhões de investimento. “Deste valor, 272,2 milhões de euros corresponde a Investimento Ferroviário, com destaque para 129,1 milhões de euros nas obras afetas ao Ferrovia 2020. No Investimento Rodoviário, registou-se uma execução de 126,6 milhões de euros, com destaque para as obras enquadradas no Plano de Recuperação e Resiliência.”De acordo com um relatório recente do Conselho das Finanças Públicas, as empresas públicas de transportes e armazenagem do setor empresarial do Estado totalizam capitais próprios positivos de 16,5 mil milhões de euros, “destacando-se a Infraestruturas de Portugal com 14,8 mil milhões”.Por outro lado, a IP foi uma das empresas não-financeiras do Estado que mais investiram no ano passado. O montante total de investimento das empresas não-financeiras do Estado atingiu 4,1 mil milhões de euros (1,4% do PIB), com a IP a ser responsável por uma fatia de 1133 milhões deste montante global, apenas atrás da TAP, S.A. No ano de 2023, a IP já tinha investido 1122 milhões de euros.