Lucro da InPost cai 36% no 1º. semestre para 47 milhões apesar de receitas recorde

A operadora logística de comércio eletrónico InPost reportou, esta segunda-feira, um lucro líquido de 201,1 milhões de zlótis (aproximadamente 47 milhões de euros) no primeiro semestre de 2026, o que representa uma diminuição de 36,6% em comparação com o mesmo período de 2025.

A empresa polaca fala, ainda assim, de resultados robustos, destacando um crescimento significativo nas suas operações internacionais e uma expansão recorde da sua rede de lockers.

No acumulado do primeiro semestre, a InPost processou 740 milhões de encomendas, um crescimento de 23% em comparação com o mesmo período de 2025. As receitas totalizaram 1,9 mil milhões de euros, diz a empresa, um aumento de 24%, com o EBITDA ajustado estável em 457,5 milhões de euros (+0,3%).

No que diz respeito ao segundo trimestre, o lucro líquido recuou 30,2%, para 93 milhões de zlótis (cerca de 21 milhões de euros).

Durante este período, a empresa diz ter processado 380,9 milhões de encomendas, um aumento de 16% em relação ao ano anterior. As receitas ascenderam a 982,5 milhões de euros, refletindo um crescimento de 18,2%, enquanto o EBITDA ajustado se fixou em 245,4 milhões de euros, com um incremento de 4,4%.

O crescimento da InPost foi particularmente impulsionado pelos mercados internacionais, que agora representam 54% das receitas do Grupo, em comparação com 46% da Polónia. A Zona Euro destacou-se, processando 101 milhões de encomendas no segundo trimestre, um aumento de 30% em termos homólogos. No primeiro semestre, o volume de encomendas na região atingiu 195,2 milhões, um crescimento de 29%.

As receitas da Zona Euro somaram 287,1 milhões de euros no segundo trimestre (+37,9%) e 548,3 milhões de euros no semestre (+32,8%). O EBITDA ajustado da região cresceu 39,8% no trimestre e 34,4% no semestre, atingindo 82,9 milhões de euros.

O segmento Business-to-Consumer (B2C) foi o principal motor deste crescimento, com um aumento de 30% no segundo trimestre. A percentagem de encomendas processadas através de soluções out-of-home subiu para 47%, comparado a 40% no mesmo período do ano anterior.

A rede de lockers da InPost na Zona Euro atingiu 23.385 unidades, um crescimento de 52% em termos homólogos, enquanto o total de pontos out-of-home chegou a 45.771, com um aumento de 13%.

Na Polónia, mercado de origem da InPost, o volume de encomendas no segundo trimestre foi de 198 milhões, um crescimento de 9%, com receitas de 448,9 milhões de euros, um aumento de 12,7%.

A InPost adicionou mais de 4.200 novos lockers no segundo trimestre, totalizando 68.925 unidades na Europa, um aumento de 29% em relação ao ano anterior.

Para 2026, a empresa projeta continuar a ganhar quota de mercado na Europa, mantendo uma previsão de crescimento do volume do grupo na faixa dos dois dígitos médios.

O CEO Rafał Brzoska, citado em comunicado, sublinha que o ano de 2026 está a demonstrar "um forte crescimento, com o volume total do Grupo a atingir 380,9 milhões de encomendas". Olhando para os mercados internacionais, "continuamos a crescer a um ritmo superior ao do comércio eletrónico, reforçando a nossa plataforma logística pan-europeia", acrescenta.