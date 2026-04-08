Lucro da Levi Strauss sobe 30,2% para 152 milhões no 1.º trimestre fiscal

A marca norte-americana de moda Levi Strauss registou um lucro líquido de 175,8 milhões de dólares (152 milhões de euros), no primeiro trimestre fiscal, um aumento de 30,2% face ao ano anterior.

As contas da Levi Strauss entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, que dão início à época de apresentação de resultados nos Estados Unidos, refletem um aumento de 14% nas receitas, atingindo 1.742 milhões de dólares (1.506 milhões de euros).

Mais concretamente, as vendas na América totalizaram 856 milhões de dólares (740 milhões de euros), um aumento de 9%, enquanto na Europa aumentaram 24%, para 496 milhões de dólares (429 milhões de euros). Já na Ásia subiram 13% para 347 milhões de dólares (300 milhões de euros).

“Alcançámos um desempenho financeiro muito sólido no primeiro trimestre, impulsionado por um crescimento generalizado em todos os canais, regiões e categorias”, afirmou a presidente executiva da Levi Strauss, Michelle Gass.

No que diz respeito ao conjunto do ano, que terminará no dia 29 de novembro, a empresa reviu em alta as suas previsões e espera agora um crescimento das receitas líquidas de 5,5% a 6,5%, face ao intervalo anterior de 5% a 6%.

A previsão da Levi Strauss parte do pressuposto de que as tarifas americanas sobre as importações provenientes da China se manterão nos 30% e as do resto do mundo nos 20%, bem como de que não haverá um agravamento significativo das pressões macroeconómicas e inflacionárias, nem interrupções na cadeia de abastecimento.

A este respeito, durante a conferência com analistas após a publicação dos resultados da empresa, o administrador financeiro da empresa, Harmit Singh, afirmou que, apesar de ter superado largamente as expectativas no trimestre, a empresa mantém a sua postura prudente nas previsões, salientando que não incorporou nas mesmas a redução de tarifas que poderá ocorrer em algum momento.