Lucro da Maersk cai 92% para 85 milhões no 1.º trimestre

A Maersk, o principal grupo industrial da Dinamarca, registou um lucro líquido de 100 milhões de dólares (cerca de 85 milhões de euros) no primeiro trimestre, menos 92% relativamente ao mesmo período de 2025, informou esta quinta-feira, 7, a empresa.

Segundo o grupo dinamarquês, o volume de negócios caiu quase 3% para 12.970 milhões de dólares (cerca de 11.042 milhões de euros).

O resultado bruto de exploração (EBITDA) foi de 1.753 milhões (cerca de 1.492 milhões de euros), 35% inferior ao do primeiro trimestre de 2025.

Já o lucro líquido de exploração (EBIT) ascendeu a 340 milhões (cerca de 289 milhões de euros), o que representa uma queda de 73% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O grupo dinamarquês, proprietário da Maersk Line, uma das principais empresas mundiais de transporte marítimo de contentores, atribuiu este resultado à pressão sobre as taxas de frete, apesar do crescimento do volume em todos os segmentos.

“O conflito no Médio Oriente (iniciado em 28 de fevereiro pelos EUA e Israel contra o Irão) teve um impacto limitado nos resultados financeiros do trimestre”, segundo o balanço do grupo.

Para este ano, a empresa espera crescer ao mesmo ritmo que o mercado global de contentores, para o qual prevê um aumento entre 2% e 4%, dependendo do momento da reabertura do Mar Vermelho e do Estreito de Ormuz.

“As perspetivas para a procura global de contentores em 2026 são muito incertas. Os preços elevados da energia e as restrições ao comércio na região do Alto Golfo, que em 2025 representou 6% do comércio de contentores, representam um risco de abrandamento do ritmo de crescimento”, advertiu a empresa dinamarquesa.

Se os preços do petróleo se mantiverem na faixa dos 90 a 100 dólares por barril ao longo de 2026 e o conflito for resolvido em breve, a Maersk conta com o cumprimento das expectativas de crescimento.

“O balanço de riscos está, no entanto, do lado negativo e não se podem descartar resultados mais adversos”, salientou o grupo dinamarquês.