Lucro da McDonald’s sobe 3% até setembro para mais de cinco mil milhões de euros

O lucro da McDonald's subiu 3% nos primeiros nove meses do ano para 6.399 milhões de dólares (5.570 milhões de euros), informou esta quarta-feira, 5, a empresa norte-americana.A faturação até setembro aumentou 2%, ultrapassando os 19.876 milhões de dólares (17.310 milhões de euros).No terceiro trimestre, a McDonald's lucrou 2.278 milhões de dólares (1.980 milhões de euros), uma subida de 1% face ao mesmo período do ano anterior."Aumentámos as vendas globais em 6% e alcançámos um crescimento nas vendas comparáveis em todos os segmentos, o que demonstra a nossa capacidade de gerar um crescimento sustentável, mesmo num ambiente desafiante", afirmou hoje em comunicado o presidente executivo, Chris Kempczinski.As vendas em lojas comparáveis da empresa aumentaram 3,6%, revertendo a queda de 1,5% registada no mesmo período do ano anterior e em linha com as expectativas de Wall Street, de acordo com a StreetAccount.Já nos Estados Unidos, as vendas em restaurantes da McDonald's aumentaram 2,4%, superando as estimativas da StreetAccount de 1,9%.A sua divisão de mercados internacionais, que inclui a Austrália e o Canadá, registou um aumento de 4,3% nas vendas em restaurantes. E o seu segmento de mercados internacionais licenciados para desenvolvimento viu as suas vendas em restaurantes comparáveis crescerem 4,7%, impulsionadas pela procura no Japão.