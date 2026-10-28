Lucro da Mercedes-Benz recua 4,1% até setembro para quatro mil milhões

A fabricante automóvel Mercedes-Benz registou lucros de 4.037 milhões de euros até setembro, menos 4,1% em termos homólogos, num resultado impulsionado pela subida nas vendas na Europa, nos EUA e de veículos elétricos, foi divulgado esta quarta-feira.

Segundo os dados divulgados pela construtora alemã, a faturação desceu 4,2% nos primeiros nove meses do ano, para 94.361 milhões de euros, ainda assim, o resultado operacional avançou 21,2% no mesmo período, para 5.224 milhões de euros.

Citado pela Efe, o presidente do grupo, Ola Källenius, enalteceu “o crescimento sustentado das vendas na Europa e nos Estados Unidos da América” e o “número recorde alcançado em veículos totalmente elétricos”.

Ainda assim, o responsável também reconheceu que as condições do mercado se tornaram “ainda mais complexas ao longo do ano”, em especial na China.

Nesse sentido, o administrador defendeu uma disciplina rigorosa em termos de custos para compensar as dificuldades no gigante asiático.

Källenius sublinhou ainda o contributo das subsidiárias de comerciais Mercedes-Benz Vans e de serviços financeiros Mercedes-Benz Financial Services, que atenuaram as dificuldades.

Já a divisão de automóveis de passageiros, a Mercedes-Benz Cars, teve uma redução de 55,8% no seu resultado operacional, para 1.313 milhões de euros, após quebras de 7,2% nas vendas e de 5,3% no volume de negócios.

A Mercedes-Benz reviu ainda em baixa as suas previsões de margem de lucro para 2026, apontando para as dificuldades decorrentes da China e ao aumento dos custos no quarto trimestre, em especial com materiais.

O grupo prevê, agora, um resultado operacional em linha com o de 2025, abaixo do que esperava inicialmente.