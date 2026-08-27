Lucro da Mota-Engil cresce 24% para 74 milhões no primeiro semestre

A Mota-Engil anunciou um lucro líquido de 74 milhões de euros no primeiro semestre de 2026, o que representa um aumento de 24% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Este crescimento é atribuído a um semestre marcado por um sucesso comercial significativo, que permitiu à empresa elevar a sua carteira de encomendas a um novo máximo histórico de 17,7 mil milhões de euros, de acordo com comunicado oficial.

Importa destacar que a carteira de encomendas não inclui os contratos assinados após junho, que totalizam 2,5 mil milhões de euros.

Durante os primeiros seis meses de 2026, a empresa registou um volume de negócios de 2,9 mil milhões de euros, o que representa um aumento de 6% em relação ao período homólogo.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) também apresentou um crescimento de 10%, atingindo 487 milhões de euros.

A Mota-Engil reafirmou a sua confiança na concretização dos objetivos globais estabelecidos para o ano de 2026, prevendo um crescimento entre 10% a 15% no volume de negócios, impulsionado pela conversão da carteira de encomendas e pelo início de projetos de grande envergadura.