Lucro da Netflix dispara 82,7% para 4,9 mil milhões no primeiro trimestre

A Netflix reportou um trimestre robusto, com o lucro a crescer 82,7% para 4,9 mil milhões (5,3 mil milhões de dólares) no primeiro trimestre face a igual período do ano passado, um desempenho que a empresa atribui à expansão de assinantes e à nova aposta em podcasts.

No primeiro trimestre, as receitas aumentaram 16%, atingindo 11,3 mil milhões de euros (12,3 mil milhões de dólares).

O lucro operacional subiu 18,2%, para 3,6 mil milhões na moeda europeia (quatro mil milhões de dólares), valor que a empresa justifica com receitas superiores ao previsto.

A gestão atribuiu a melhoria às recentes alterações tarifárias e ao crescimento das receitas publicitárias, que a Netflix projeta em cerca de 3 2,8 mil milhões em 2026 — o dobro do ano anterior.

No comunicado, a empresa destacou ainda a intensidade concorrencial do sector e reafirmou que está a aproveitar a sua posição para ganhar tração.

Para o segundo trimestre, a previsão aponta para receitas de 11,57 mil milhões de euros, um aumento esperado de 13,5%, e um lucro estimado em 3,1 mil milhões.

Para todo o exercício, a Netflix mantém a meta de receitas a rondar ou, até mesmo, a ultrapassar os 47 mil milhões, o que corresponde a um crescimento anual projetado entre 12% e 14%.