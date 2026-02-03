Lucro da Nintendo aumenta 51,3% entre abril e dezembro de 2025

A Nintendo aumentou o lucro líquido em 51,3%, para os 358.863 milhões de ienes (cerca de 1.950 milhões de euros), nos primeiros nove meses do ano fiscal, informou hoje a empresa de videojogos.

De acordo com o relatório financeiro publicado esta terça-feira, 3, o lucro operacional da Nintendo aumentou 21,3% no período entre abril e dezembro de 2025 em comparação com o ano anterior, para 300.393 milhões de ienes (cerca de 1,64 mil milhões de euros), enquanto a faturação quase duplicou, para 1,9 mil milhões de ienes (cerca de 10,26 milhões de euros).

A empresa destacou o “bom começo” da consola Switch 2, lançada a 05 de junho, cujas vendas atingiram 17,37 milhões até 31 de dezembro e 37,93 milhões de cópias de jogos para a plataforma, que reproduz o ‘software’ do modelo anterior, o que fez com que as vendas de jogos lançados em exercícios anteriores se mantivessem estáveis.

O negócio digital da Nintendo aumentou as suas vendas em 14,7% relativamente ao ano anterior no período, para 282.000 milhões de ienes, devido à maior procura por este tipo de conteúdo.

Após os resultados destes primeiros meses, a Nintendo manteve as suas previsões para todo o exercício, que encerrará no próximo dia 31 de março.

A empresa japonesa espera que o seu lucro líquido ascenda a 350.000 milhões de ienes no conjunto do exercício, o que representaria um aumento de 25,5% em relação ao ano anterior.

Também prevê que o seu lucro operacional se situe em 370.000 milhões de ienes, um aumento de 30,9% e que as suas vendas aumentem 93,1% face ao exercício anterior, até 2,25 mil milhões de ienes.

As ações da Nintendo subiram hoje 1,82% na Bolsa de Tóquio.