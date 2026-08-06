Lucro da Nintendo aumenta 53,5% entre abril e junho para 809 milhões

A japonesa Nintendo registou um lucro líquido de 147.423 milhões de ienes (cerca de 809 milhões de euros) entre abril e junho, um aumento de 53,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Nos primeiros três meses do exercício fiscal, a empresa detalhou que o lucro operacional mais do que duplicou, atingindo 142.596 milhões de ienes (cerca de 783 milhões de euros).

Ainda assim, o volume de negócios diminui 9,5% em comparação com 2025, para 517.813 milhões de ienes (cerca de 2.842 milhões de euros).

Na apresentação dos resultados, a empresa explicou que o aumento dos lucros deveu-se a “um aumento das receitas não operacionais, incluindo ganhos cambiais”.

A Nintendo referiu que recebeu 300 milhões de dólares americanos (cerca de 260 milhões de euros) a título de reembolso de direitos aduaneiros, depois de o Supremo Tribunal dos Estados Unidos ter anulado, em fevereiro, as taxas “recíprocas” impostas pela Administração de Donald Trump.

A Nintendo manteve as previsões para o resto do exercício, que terminará em março de 2027, e afirmou que espera alcançar um lucro líquido de 310.000 milhões de ienes (cerca de 1.701 milhões de euros).