Lucro da Norwegian cresce 41% para 134 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano

A companhia aérea de baixo custo Norwegian revelou esta quinta-feira que teve um lucro de 1 584 milhões de coroas norueguesas (134 milhões de euros) até setembro, mais 41% em termos homólogos..O lucro operacional, por sua vez, nos primeiros nove meses deste ano aumentou 24% para 1 904 milhões de coroas norueguesas (161 milhões de euros), enquanto as receitas ascenderam a 19.622 milhões de coroas norueguesas (1.659 milhões de euros), uma subida de 41% em relação a igual período do ano passado, esclarece a transportadora aérea em comunicado..No terceiro trimestre deste ano, a Norwegian alcançou um lucro de 2 039 milhões de coroas (172 milhões de euros), mais do dobro que no mesmo período do ano anterior..O lucro operacional no trimestre em apreço foi o segundo mais elevado em termos trimestrais na história da Norwegian, tendo duplicado para 2 170 milhões de coroas (183 milhões de euros), enquanto as receitas subiram 23% em termos homólogos, para 8 776 milhões de coroas (742 milhões de euros)..A Norwegian transportou 6,5 milhões de passageiros no terceiro trimestre, um aumento de 7% face a igual período do ano passado..A companhia aérea norueguesa tinha uma frota de 85 aviões no final do terceiro trimestre deste ano e espera aumentá-la para cerca de 90 até ao próximo verão, adianta.