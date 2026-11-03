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Lucro da NOS cresce 21,7% e internet alcança 6,3 milhões de lares e empresas

O resultado líquido consolidado atingiu 1.399 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, muito acima do aumento da faturação. A empresa regista crescimento em todos os segmentos.
Sede da NOS em Lisboa
Sede da NOS em Lisboa
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A NOS alcançou um lucro consolidado de 216,4 milhões de euros entre janeiro e setembro, se excluídos os efeitos não recorrentes. Em causa está uma subida de 21,7% face a igual período do ano passado, que coincide com crescimentos em várias áreas.

Em comunicado à CMVM, a empresa de telecomunicações fez saber que a receita consolidada atingiu 1.399,1 milhões de euros. Trata-se de um crescimento de 2,3%, face ao período homólogo.

Para tal, a NOS beneficiou do facto de, no final de setembro, a rede fixa (ligação à internet) da operadora chegar a 6,3 milhões de lares e empresas (mais 331,6 mil do que um ano antes).

Nos primeiros nove meses do ano, a empresa adicionou, em balanço, 209,4 mil novos serviços (mais 1,9%). No que respeita ao segmento móvel, regista 206,9 mil novos serviços (mais 3,6%), para um total de 5,893 milhões de serviços. O número de clientes empresariais ascendia a 1,755 milhões, o que retrata um crescimento de 53 mil (mais 3,1%).

Ao mesmo tempo, regista-se a expansão de 21,6% na faturação que resulta do negócio de TI (Tecnologias de Informação), até aos 162,3 milhões de euros (abrange NOS e Claranet Portugal). Acrescem os ganhos no segmento de Cinema e Audiovisuais (mais 14,8%) e nas telecomunicações de segmento empresarial (mais 3,3%).

Assim sendo, a empresa viu o resultado líquido consolidado disparar, se ignorados os efeitos não recorrentes (receitas e despesas associados a ações isoladas no período em causa. Em simultâneo, o EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) subiu 1,9% e atingiu 634,9 milhões de euros. Para tal, beneficiou de contributos positivos de todos os segmentos de negócio.

Sede da NOS em Lisboa
Lucros da NOS atingem 62 milhões no primeiro trimestre
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