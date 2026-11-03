Lucro da NOS cresce 21,7% e internet alcança 6,3 milhões de lares e empresas

A NOS alcançou um lucro consolidado de 216,4 milhões de euros entre janeiro e setembro, se excluídos os efeitos não recorrentes. Em causa está uma subida de 21,7% face a igual período do ano passado, que coincide com crescimentos em várias áreas.

Em comunicado à CMVM, a empresa de telecomunicações fez saber que a receita consolidada atingiu 1.399,1 milhões de euros. Trata-se de um crescimento de 2,3%, face ao período homólogo.

Para tal, a NOS beneficiou do facto de, no final de setembro, a rede fixa (ligação à internet) da operadora chegar a 6,3 milhões de lares e empresas (mais 331,6 mil do que um ano antes).

Nos primeiros nove meses do ano, a empresa adicionou, em balanço, 209,4 mil novos serviços (mais 1,9%). No que respeita ao segmento móvel, regista 206,9 mil novos serviços (mais 3,6%), para um total de 5,893 milhões de serviços. O número de clientes empresariais ascendia a 1,755 milhões, o que retrata um crescimento de 53 mil (mais 3,1%).

Ao mesmo tempo, regista-se a expansão de 21,6% na faturação que resulta do negócio de TI (Tecnologias de Informação), até aos 162,3 milhões de euros (abrange NOS e Claranet Portugal). Acrescem os ganhos no segmento de Cinema e Audiovisuais (mais 14,8%) e nas telecomunicações de segmento empresarial (mais 3,3%).

Assim sendo, a empresa viu o resultado líquido consolidado disparar, se ignorados os efeitos não recorrentes (receitas e despesas associados a ações isoladas no período em causa. Em simultâneo, o EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) subiu 1,9% e atingiu 634,9 milhões de euros. Para tal, beneficiou de contributos positivos de todos os segmentos de negócio.