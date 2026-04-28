Lucro da Novartis cai 12,4% para 2,7 mil milhões no 1.º trimestre

A farmacêutica suíça Novartis obteve um lucro líquido atribuído de 3.606 milhões de dólares (cerca de 2.700 milhões de euros) no primeiro trimestre, menos 12,4% do que no mesmo período de 2025, foi anunciado esta terça-feira, 28.

As vendas líquidas entre janeiro e março alcançaram 13.113 milhões de dólares (11.212 milhões de euros), ligeiramente inferiores (-0,9%) ao mesmo período de 2025, enquanto os custos dos bens vendidos situaram-se em 3.459 milhões de dólares (2.960 milhões de euros), tendo aumentado 7%.

Os gastos com vendas, administração geral e administrativa foram de 3.140 milhões de dólares (2.684 milhões de euros), mais 2,6%, e os custos em pesquisa e desenvolvimento subiram 15,8%, para 2.740 milhões de dólares (2.342 milhões de euros).

Os lucros por ação caíram para 1,65 dólares (1,41 euros), contra 1,82 dólares (1,56 euros) por título registados no primeiro trimestre de 2025.

A farmacêutica manteve as previsões estabelecidas para este exercício em que aspira aumentar as vendas líquidas num único dígito.

"A Novartis teve um sólido começo de 2026 em todas as nossas marcas e lançamentos prioritários, enquanto a erosão do mercado de genéricos nos EUA afetou os resultados do primeiro trimestre, como esperado", indicou o CEO da Novartis, Vas Narasimhan.