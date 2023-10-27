Lucro da panificadora Bimbo cai 25% para 693 milhões de euros nos primeiros nove meses

O lucro da Bimbo ascendeu a 731,8 milhões de dólares (693 milhões de euros) até setembro deste ano, menos 25% em termos homólogos, anunciou o grupo empresarial mexicano esta sexta-feira..O gigante mundial da panificação, que está presente em mais de 30 países, afirmou em comunicado enviado à Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que o resultado líquido inferior se deveu ao desempenho ao nível das vendas..Nos primeiros nove meses deste ano, as receitas do grupo de panificação mexicano atingiram os 16 480 milhões de dólares, mais 3% que em idêntico período do ano passado. Até setembro de 2022, as receitas da Bimbo cifraram-se em 15 961 milhões de dólares.