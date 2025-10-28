Lucro da PayPal sobe 25% para mais de três mil milhões até setembro

A PayPal, empresa americana de pagamentos ‘online’, totalizou 3.263 milhões de euros de lucro até setembro, um aumento de 25,4% face ao mesmo período de 2024, foi esta terça-feira, 28, anunciado.Só no terceiro trimestre, o lucro líquido da PayPal ascendeu a 1.248 milhões de dólares (cerca de 1.073 milhões de euros), mais 23,6% relativamente ao período homólogo, indicou, em comunicado.Por sua vez, a receita trimestral aumentou 7,3% para 8.417 milhões de dólares (7.234 milhões de euros).Já os custos operacionais subiram 6,8% e fixaram-se em 6.897 milhões de dólares (5.928 milhões de euros).A PayPal contabilizou 438 milhões de contas ativas, mais seis milhões em comparação com os números apurados nos 12 meses anteriores.Para o quarto trimestre deste ano, a empresa prevê um lucro de entre 1,23 a 1,27 dólares por ação.A PayPal anunciou ainda o início de um programa trimestral de distribuição de dividendos de 0,14 dólares por ação, com pagamento em 10 de dezembro.Citado na mesma nota, o presidente executivo da empresa, Alex Chriss, defendeu que os resultados trimestrais foram positivos e adiantou que o PayPal está a estabelecer “parcerias com líderes, como a Google, OpenAI e Perplexity”.A multinacional assinou um acordo com a OpenAI para utilizar o Agentic Commerce Prtocol (ACP) e ligar as contas PayPal ao assistente de inteligência artificial ChatGPT.“Centenas de milhões de pessoas recorrem ao ChatGPT, todas as semanas, para obter ajuda em tarefas quotidianas, como encontrar produtos de que gostam e mais de 400 milhões utilizam o PayPal para fazer compras”, apontou Chriss.Através da parceria agora estabelecida, a Paypal quer “potenciar experiências de pagamento e comércio, que ajudarão as pessoas a passar do ‘chat’ para o ‘checkout’” em poucos ‘clicks’..PayPal ultrapassa 500 mil utilizadores ativos em Portugal