Lucro da PepsiCo sobe 26,9% para dois mil milhões entre janeiro e março

A multinacional PepsiCo registou um lucro líquido atribuído de 2.327 milhões de dólares (cerca de 1.973 milhões de euros) no primeiro trimestre de 2026, um aumento homólogo de 26,9%, informou esta quinta-feira, 16, a empresa.

Entre janeiro e março, as receitas líquidas da empresa de aperitivos e refrigerantes ascenderam a 19.443 milhões de dólares (cerca de 16.487 milhões de euros), mais 8,5% do que no ano anterior em valores absolutos.

Em dados orgânicos, que excluem o impacto da taxa de câmbio e das variações do perímetro contabilístico da empresa, o aumento foi de 2,6%.

Até março, a PepsiCo aumentou em 2% as vendas do negócio de aperitivos na América do Norte, para 6.332 milhões de dólares (cerca de 5.369 milhões de euros).

No caso da Europa, Médio Oriente e África as vendas da multinacional aumentaram 18,2%, atingindo 2.823 milhões de dólares (cerca de 2.394 milhões de euros).

Na América Latina, as vendas cresceram 16,4%, para 1.934 milhões de dólares (cerca de 1.640 milhões de euros) e na Ásia-Pacífico aumentaram 11,4%, para 1.139 milhões de dólares (cerca de 966 milhões de euros).

O presidente executivo (CEO) da PepsiCo, Ramón Laguarta, está “satisfeito com os resultados do primeiro trimestre, que revelaram uma aceleração tanto nas receitas líquidas como no crescimento das receitas orgânicas”.

Ramón Laguarta destacou o sucesso na execução da agenda comercial da empresa, incluindo certas iniciativas de acessibilidade, o que impulsionou o desempenho do negócio.

O executivo saudou ainda a resiliência do negócio internacional e expressou confiança no futuro para levar a cabo com sucesso os planos comerciais e uma gestão rigorosa dos custos, a fim de financiar investimentos que impulsionem o crescimento.

A multinacional confirmou as previsões para o ano fiscal de 2026, quando espera aumentar as receitas orgânicas de 2% a 4% e o lucro por ação ajustado a moeda constante entre 4% e 6%.

Em fevereiro, a empresa implementou uma redução de até 15% no preço de venda nos Estados Unidos de alguns dos ‘snacks’ mais populares, como Lay's, Doritos e Cheetos.